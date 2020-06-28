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Çanakkale’de YKS heyecanı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 28.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci oturumuna girmek üzere okullara geldi.

Çanakkale’de, öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci oturumuna girmek üzere okullara geldi. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirildi.
YKS’nin ikinci oturumunun başlamasına kısa bir süre kala Çanakkale’de öğrenciler sınava girecekleri okullara geldi. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşen sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken, okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

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