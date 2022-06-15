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Çanakkale'deki Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldı

15.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'deki Çardak Feribot İskelesi kullanıma kapatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan feribot iskelesi kullanıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ’den yapılan açılamaya göre, Çardak Feribot İskelesi'nin kullanım izni sona erdi. İskele, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından kullanıma kapatıldı.

Açıklamada, Gelibolu Feribot İskelesi'nden gerçekleştirilen tüm seferlerin Lapseki'ye yapılacağı, Anadolu Yakası'ndan boğazı geçişte ise Çardak İskelesi'nden sefer gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Seferlerin, yalnızca Gelibolu'dan Lapseki'ye, Lapseki'den de Gelibolu'ya gerçekleştirileceği kaydedildi.

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