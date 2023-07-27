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Çanakkale’deki orman yangınına günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesi başladı

27.07.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde başlayan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale başladı.

Çanakkale’deki orman yangınına günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesi başladı

Yangın bölgesi havanın aydınlanmasıyla dron ile görüntülendi.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında dün gece ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahaleye başladı. 27 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından 80 askeri personel, TOMA ve itfiaye ile gece boyunca yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Gece boyu süren müdahalenin ardından günün ilk ışıklarıyla beraber hava unsurları da havadan yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı. Yangın bölgesi havanın aydınlanmasıyla dron ile görüntülendi.

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