Çanakkale’deki pazarlar 2’ye indirildi

Çanakkale’de haftada 4 gün kurulan pazarlar, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararlar neticesinde haftada 2 güne indirildi.

Konuya ilişkin İl Pandemi Koordinasyon Kurulu alınan kararda: “İl merkezinde haftada 4 gün boyunca kurulmakta olan Halk Pazarları’nın, salgının yayılımının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanması kapsamında haftada 2 güne indirilmesine, Cuma günü İsmetpaşa Mahallesi (Cuma Pazarı) kapalı Pazar yerinde ve Cumartesi günü de Esenler Mahallesi kapalı Pazar yerinde kurulmasına ve talimatlara uygun şekilde Pazar yerinin düzenlenmesi için Çanakkale Merkez İlçe Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına, uygulamada yoğunluk oluşması durumunda Çanakkale Merkez İlçe Belediyesince uygulamanın haftada 4 güne çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

