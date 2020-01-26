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Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 26.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde faaliyette bulunan Etili Avcılık ve Atıcılık Derneğine üye 210 avcının avladıkları 40 adet tavşanın etinden yapılan geleneksel tavşan pilavında avcılar bir araya geldi.Çan ilçesine Bağlı Etili köyünde, Etili Avcılık ve Atıcılık Derneğine üye 210 aktif üyenin 2019-2020 av sezonunda avladığı 40 adet tavşanın etinden bu akşam pilav pişirdiklerini belirten Etili Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mehmet Çağlayan, “Geleneksel hale getirdiğimiz tavşan pilavı hayrımızda Çanakkale, Bayramiç ve Çan ilçelerindeki avcı arkadaşlarımızla bir araya geldik.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde faaliyette bulunan Etili Avcılık ve Atıcılık Derneğine üye 210 avcının avladıkları 40 adet tavşanın etinden yapılan geleneksel tavşan pilavında avcılar bir araya geldi.
Çan ilçesine Bağlı Etili köyünde, Etili Avcılık ve Atıcılık Derneğine üye 210 aktif üyenin 2019-2020 av sezonunda avladığı 40 adet tavşanın etinden bu akşam pilav pişirdiklerini belirten Etili Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mehmet Çağlayan, “Geleneksel hale getirdiğimiz tavşan pilavı hayrımızda Çanakkale, Bayramiç ve Çan ilçelerindeki avcı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Av sezonu hakkında sohbetler yapıyoruz. Üyelerimizin kaynaşmasını sağlıyoruz. Bu yıl da tavşan etinden yapılan 5 kazan bulgur pilavımızı gecemize katılan tüm misafirlere ikram ettik. Hayrımızı önümüzdeki yıllarda da yapılmasını sürdüreceğiz” dedi.
Etili köyünde yatsı namazının ardından düzenlenen tavşan pilavına AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, Çanakkale Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, Etili Köy Muhtarı Ersin Güven ile vatandaşlar katıldı.

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