Çanakkaleli üreticiler raf ömrü uzun "dev" kirazda rekolte artışı bekliyor

ÇANAKKALE (AA) - ERCAN ÖZÇETİN/BURAK AKAY - Çanakkale'de, uzun raf ömrü, iriliği, tadı, kendine has rengi ve aromasıyla öne çıkan, "Lapseki devi" olarak adlandırılan kiraz bu yıl kalitesi ve verimiyle üreticisini memnun etti.

Lapseki ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda yıllık ortalama 8 bin ton üretilen meyve, "küçük çay bardağının boğumundan geçmeyen kiraz" olarak da biliniyor.

Bölgede ağaçların çiçeklenme ve ürünün olgunlaşma döneminde hava koşullarının uygunluğunun yanı sıra üreticilerin bilinçli tarım uygulamaları sayesinde Lapseki kirazında bu yıl rekoltenin 10 bin tonu aşmasın bekleniyor.

Kalibresi yüksek, ağırlığı 22 grama kadar ulaşabilen Premier Giant çeşidinin hasadına devam eden üreticiler, topladıkları kirazın bir bölümünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyor, kalanını ise çevredeki büyükşehirler başta olmak üzere yurt içinde pazarlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, Lapseki'nin coğrafi işaretli şeftalisinin yanı sıra kirazıyla ünlü olduğunu söyledi.

Özellikle kiraz üreticilerinin son yıllarda ciddi anlamda bilinçli tarıma yöneldiğini anlatan Kaçan, bunun da verimin artmasını sağladığını belirtti.

Geçen yıla göre bu yıl 2 bin tondan fazla rekolte artışı beklediklerini aktaran Kaçan, "Lapseki kirazını özel kılan; toprak yapısı, geçiş iklimi olması, üreticilerimizin zirai faaliyetlerini profesyonelce ve bilinçli yapmalarıdır. Bu da ürünümüzün tadına, lezzetine aromasına ve en önemlisi kirazda aranan kalibresine yani iriliğine yansımaktadır. Bu da Lapseki kirazını ön plana çıkarmaktadır. Gerek iç piyasada gerekse ihracat ürünlerimizin kalitesi, lezzeti, tadı buradan gelmektedir." diye konuştu.

Kaçan, bu senenin ilçede meyvecilik bakımından bereketli geçtiğini aktardı.

Lapseki kirazının, lezzetinin yanı sıra büyüklüğü ile karakteristik özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Kaçan, "Bu kirazın karakteristik özelliği olarak kendini tezgahta belli eden, insanların tanıdığı bir ürün olarak karşımıza çıkarıyor. Toprağın zenginliğinden ve üreticinin yetiştiricilik bilgisinin üst düzey olmasından Lapseki kirazı her zaman farklıdır ve farklı olmaya devam edecektir." dedi.

Ali Kaçan, ilçedeki tüm meyvelerin rekoltesinde 2021'e göre bu yıl yüzde 10-15 artış olduğunu, bu rakamın şeftalide yüzde 20-25 bulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

- "Yeşil dönemde yağmur yağdı, meyve irileşti"

Lapsekili kiraz üreticilerinden Cihat Gündüz de 7 dönüm arazisindeki 250 ağaçtan 8-10 ton kiraz topladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Lapsekili üreticimiz hem kirazda hem şeftalide hem de cennet hurmasında inanılmaz bilinçli davranıyor. Ziraat Odasında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, belediye yetkilileriyle, üniversiteyle ortaklaşa çalışarak, seminerler düzenleyerek çiftçiliği en güzel şekilde yapıyorlar. Şu anda kirazlarımız toplanıyor. Lapseki'de adı 20 yıldır Lapseki devi olarak anılan, 'çay bardağına sığmayan kiraz' olarak bilinen kirazımızın hasadı yapılıyor. Geçen seneye oranla verimimiz yüzde 25'ten fazla. Kalitemiz çiçeklenme, yeşil dönemde düşen yağışlar ve zamanına göre çok güzel bir kalite oluştu. Çiçek döneminde yağmur yağmadı, meyve tuttu. Yeşil dönemde yağmur yağdı, meyve irileşti ve kaliteli bir meyve ortaya çıktı."

Muammer Çoban da geçen yıla görev mevsimsel şartların iyi gitmesiyle kaliteli ve bol ürün elde etmeyi beklediklerini dile getirdi.

