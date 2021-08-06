Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Tavaklı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



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