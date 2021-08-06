YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.08.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Tavaklı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
Tarihinin en büyüğü! Kasaba yok olduTarihinin en büyüğü! Kasaba yok oldu
Çanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildiÇanakkale'den yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:10
Öğle
13:25
İkindi
17:17
Akşam
20:31
Yatsı
22:03

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Suzan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.