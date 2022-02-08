YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'nin yüksek kesimlerindeki köy yollarında karla mücadele

Çanakkale'nin yüksek kesimlerindeki köy yollarında karla mücadele

08.02.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin yüksek kesimlerindeki köy yollarında karla mücadele

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gece başlayan kar devam ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler köy yollarının kapanmaması için çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar küreme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, çalışmaların yapıldığı alana giderek yetkililerden bilgi aldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinde meclis üyesi de olan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece yarısı başlayan yağışın sabah etkisini artırdığını bildirdi.

Özer, "İlçe merkezine 10 kilometre uzak olan Kocabaşlar ve Çamyurt köyleri yol ayrımındayız. Yüksek kesimlerde 20-30 santimetre kar var ve yağış devam ediyor. Kapalı köy yolumuz yok. Ekiplerimiz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacakÇanakkale'de yapımı tamamlanan Hatime Ana Ulu Camisi, 28 Ocak'ta açılacak
Sivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gittiSivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gitti
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendiVaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:09
Öğle
13:34
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.