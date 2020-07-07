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Canbek güven tazeledi

MALATYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanlığı’na tekrar Diş Hekimi Dr.

Canbek güven tazeledi

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanlığı’na tekrar Diş Hekimi Dr. Murat Canbek seçildi.
Malatya Diş Hekimleri Odası, yönetim, denetim, disiplin ve denetleme kurulu ile delege seçimleri için sandık başına gitti.
Toplam 225 üyesi bulunan Malatya Diş Hekimleri Odası’nın 17. genel kurul toplantısı, Diş Hekimleri Odası binasında yapıldı. Tek listeyle yapılan seçimde Murat Canbek yeniden Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu ise Miraçhan İnanmaz, Özgür Erdoğan, Hilal Alan ve Veysel Demir’den oluştu.
Seçimde güven tazeleyen Murat Canbek yaptığı konuşmada, oda olarak bugüne kadar Malatya’yı diş hekimliği konusunda bölgenin merkezi olması konusunda hep öncü olduklarını belirterek, “Özel ağız ve diş sağlığı merkezleri, poliklinikleri ve muayenehaneleri ile hem kadro hem de ekipman olarak bölgeye hizmet edecek güçteyiz” dedi.
Canbek, “Şimdiye kadar diş hekimliği konusunda yapılan bir çok sempozyum ve kongrelere Malatya da ev sahipliği yaptık. Bundan sonrada uluslararası olarak hem bilimsel anlamda, hem de Malatya’nın tanıtımı acısından çalışmalara yeni ve güçlü ekibimizle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Canbek güven tazeledi

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