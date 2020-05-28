YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Canbey ve Yılmaz’dan Havran’a ziyaret

Canbey ve Yılmaz’dan Havran’a ziyaret

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birlikte Havran’da gerçekleşen çalışmaları yerinde incelediler.Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Havran ilçesinde incelemelerde bulundular.Ziyaret hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Havran’da hizmet hamlesinin devamı için yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birlikte Havran’da gerçekleşen çalışmaları yerinde incelediler.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Havran ilçesinde incelemelerde bulundular.
Ziyaret hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Havran’da hizmet hamlesinin devamı için yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Havran Ovası’nın bereketli topraklarını sulayacak ve büyük turizm potansiyeli olan Havran Barajı’nda incelemelerde bulunarak yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.” dedi. Ziyarete Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:38
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:34
Yatsı
22:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Ceyda Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aras Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Burhaniye’de her gün 250 haneye sıcak yemek gidiyor

Burhaniye’de her gün 250 haneye sıcak yemek gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.