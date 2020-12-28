Canbey’den BGC’ye ziyaret

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin 59’uncu kuruluş yılını kutlayan Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ile birlikte basın gündemini değerlendirdi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir’in konuğu olan AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey yerel basının ülke için önemli olduğunu vurguladı. Basın İlan Kurulu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren’inde yer aldığı ziyarette Dr. Mustafa Canbey basın meslek kuruluşu olan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin uzun yıllar daha faaliyet göstermesi dileklerinde bulundu.

