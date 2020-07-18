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Canbey’den eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun kararıyla ikinci basamaktan üçüncü basamak sağlık hizmetine yükseltilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu.

Canbey’den eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun kararıyla ikinci basamaktan üçüncü basamak sağlık hizmetine yükseltilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Atatürk Şehir Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasının müjdesini AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey verdi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey Atatürk Şehir Hastanesi’nin statüsünün ikinci basamaktan üçüncü basamağa yükseltilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu müjdesini verdi. Canbey Eğitimv e Araştırma Hastanesi ile birlikte alanında uzman birçok hekimin hastaneye gelerek daha iyi sağlık hizmeti vereceğini dile getirdi.

“Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz”
Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemiz, ikinci basamak statüden üçüncü basamak statüye yükselerek “Eğitim ve Araştırma” hastanesi oluyor. Karar Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Komisyonu’ndan geçti. Hastanemiz “Eğitim ve Araştırma” statüsü kazandığında;
Çok sayıda akademik kadro açılarak alanında uzman hekimlerimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek,
birçok alanda tahlil yapılacak imkânlara kavuşulacak,
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden sonra 3. Basamak statüsünde bir eğitim araştırma hastanemiz daha olacak. Balıkesir’imize hayırlı olsun. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve sağlıkta reform niteliğindeki dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Canbey’den eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi

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Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
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