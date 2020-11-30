Çan’da 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlandı

Çanakkale’nin Çan İlçesinde 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlandı.

Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3’ünsü düzenlenen anma programında, geçmişten günümüze vefat eden kaptanlar anısına dualar edilerek, pazar yerindeki vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara kandil simidi ikram edildi. Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Pulluk, “30 Kasım dünya şoförler gününde geçmişten günümüze ilçemizde şoförlük mesleğini yapıp ebedi hayata intikal etmiş tüm şoförlerimizi saygı ve rahmet ile anıyorum. Dört teker üzerinde gecesini gündüzüne katıp ülke ekonomisinin kalkınmasında en büyük güç olan ve sermayesi sadece gözleri olan, ailesinin ve çocuklarının rızkı için covid-19 sürecinde dahi gece gündüz demeden her türlü tehlikeyi göze alarak kullandığı araç ile helal kazanç peşinde koşan tüm şoför arkadaşlarıma kolaylık diliyorum. Rabbim bu zorlu süreçte hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi. Düzenlenen programa, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri katıldı.

