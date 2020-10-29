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Çan’da Cumhuriyet Bayramı atlı süvarilerle kutlandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, atlı süvarilerle kutlandı.Çan Belediyesi tarafından organize edilen kutlama programında atlı süvariler ve cumhuriyet aracıyla kortej oluşturuldu.

Çanakkale’nin Çan İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, atlı süvarilerle kutlandı.
Çan Belediyesi tarafından organize edilen kutlama programında atlı süvariler ve cumhuriyet aracıyla kortej oluşturuldu. Çanlı müzisyenlerle birlikte marşların seslendirildiği cumhuriyet aracı, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile birlikte sokaklarda gezdi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Cumhuriyetimizin 97’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Çan atlı süvarilerimiz ve cumhuriyet aracımızla oluşturduğumuz kortej ile Çan halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hep birlikte kutladık" dedi.

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Merkez
Betül Eczanesi
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