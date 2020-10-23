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Çan’da kaçak tütün operasyonu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 23.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan İlçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.Operasyonda kaçak tütün satışı yapan 2 iş yerinden yaklaşık 1 ton kaçak tütün, doldurulmuş ve boş makaron ve diğer tütün mamulleri ele geçirdi.

Çan’da kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’nin Çan İlçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.
Operasyonda kaçak tütün satışı yapan 2 iş yerinden yaklaşık 1 ton kaçak tütün, doldurulmuş ve boş makaron ve diğer tütün mamulleri ele geçirdi. Ele geçirilen mamuller Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alınırken, iş yeri işletmecilerine de 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Çan’da kaçak tütün operasyonu

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