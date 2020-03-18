Çan’da korona virüs tedbirleri kapsamında ’Alo Başkan Hattı’ kuruldu

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından "Alo Başkan Hattı"nın kurulduğunu duyurdu. “Korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız ihtiyaç halinde başkan hattını arayabilir veya 0532 547 19 07 numaradan bana ulaşabilirsiniz” diyerek kişisel numarasını ve direk kendisine ulaşılabilecek makam numarasını Çanlılar ile paylaşan Başkan Bülent Öz, “Ayrıca belediyemizin Mavi Masa iletişim hattı 0850 522 17 17, Whatsapp iletişim hattı 0530 917 17 00 üzerinden de acil durum ihtiyaçlarınızı iletebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



