YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan’da korona virüs tedbirleri kapsamında ’Alo Başkan Hattı’ kuruldu

Çan’da korona virüs tedbirleri kapsamında ’Alo Başkan Hattı’ kuruldu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.03.2020 14:37 | Son Güncelleme

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından "Alo Başkan Hattı"nın kurulduğunu duyurdu.

Çan’da korona virüs tedbirleri kapsamında ’Alo Başkan Hattı’ kuruldu

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belediyenin sosyal medya hesaplarından "Alo Başkan Hattı"nın kurulduğunu duyurdu. “Korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız ihtiyaç halinde başkan hattını arayabilir veya 0532 547 19 07 numaradan bana ulaşabilirsiniz” diyerek kişisel numarasını ve direk kendisine ulaşılabilecek makam numarasını Çanlılar ile paylaşan Başkan Bülent Öz, “Ayrıca belediyemizin Mavi Masa iletişim hattı 0850 522 17 17, Whatsapp iletişim hattı 0530 917 17 00 üzerinden de acil durum ihtiyaçlarınızı iletebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Çan’da korona virüs tedbirleri kapsamında ’Alo Başkan Hattı’ kuruldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
13:27
İkindi
16:50
Akşam
19:31
Yatsı
20:49

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Özgür Eczanesi
Merkez
Yaprak Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Nil Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
İmren Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Başkan Erdoğan, sorunları yerinde inceledi

Başkan Erdoğan, sorunları yerinde inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.