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Çan’da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Çan’da Küçük Sanayi Sitesi esnafları tarafından uzun yıllardır akması yönünde çözüm bekleyen içme suyu çeşmesi, Çan Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucu akar hale getirildi.Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “300 metre boyunca kazı çalışmasıyla yeni içme suyu hattı çektiğimiz ve mevcut çeşmenin haricinde iki ilave çeşme içinde yeni içme suyu hatları ekiplerimiz tarafından döşendi.

Çan’da Küçük Sanayi Sitesi esnafları tarafından uzun yıllardır akması yönünde çözüm bekleyen içme suyu çeşmesi, Çan Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucu akar hale getirildi.
Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “300 metre boyunca kazı çalışmasıyla yeni içme suyu hattı çektiğimiz ve mevcut çeşmenin haricinde iki ilave çeşme içinde yeni içme suyu hatları ekiplerimiz tarafından döşendi. İlave olacak çeşmelerden bir tanesi de hayır sever vatandaşlarımız tarafından hayata geçirilmiştir. Çan Belediyesi olarak Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımızla işbirliği içerisinde sanayi sitemizin içme suyunu çözüme kavuşmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

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