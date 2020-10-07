Çan’da Nadir Pazarbaşı ödeme noktası hizmete girdi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Fatih ve Atatürk mahalleleri için Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı ödeme noktası hizmete girdi.

Hizmete giren Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı hizmet binasını inceleyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Vatandaşlarımıza hizmet etme adına daha kolay, hızlı ve ulaşılabilirlik noktasında belediyemize ait tüm ücret ödemeleri için Karşıyaka Mahallemizden sonra Fatih ve Atatürk Mahallesi sakinlerine kolaylık sağlayacak Çan Belediyesi Hizmet Binası hizmette. Atatürk ve Fatih Mahallesinin birleştiği noktada Nadir Pazarbaşı Düğün Salonu ek binasında akıllı sayaç, su yükleme işlemleri ile su, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan, reklam vergi ödemelerini daha hızlı ve daha kolay yapmalarına imkan sağlayacak, günlük işlerine zaman kazandıracak Çan Belediyesi Ödeme noktasına uğrayabilirsiniz” dedi.



