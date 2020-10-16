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Çan’da seyir halindeki araç yandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.10.2020 21:06 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinden Biga ilçesine seyir halinde olan araç Hacılar Köyü yakınlarında motor kısmındaki teknik bir arızadan dolayı yandı.Edinilen bilgiye göre, A.

Çanakkale’nin Çan ilçesinden Biga ilçesine seyir halinde olan araç Hacılar Köyü yakınlarında motor kısmındaki teknik bir arızadan dolayı yandı.
Edinilen bilgiye göre, A. Yıldırım sevk ve idaresindeki 17 FT 789 plakalı Citroen marka araç Çan’dan Biga’ya seyir halindeyken Hacılar Köyü yakınlarında motor kısmındaki teknik bir arızadan dolayı yandı. Aracın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Çan İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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