YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.02.2020 01:45 | Son Güncelleme

Çan İlçesinde takla atan araç yandı.

Çan İlçesinde takla atan araç yandı. Yanan aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.
Kaza, Çan İlçesi’ne bağlı Terzialan Beldesi Süle mahallesi ile Karakoca köyü arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araç yandı. Edilen bilgiye göre, 10 KT 910 plakalı özel aracı arkadaşından emanet alan Aydın G, sevk ve idaresindeki otomobil Süle Mahallesi ile Karakoca köyü arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Aydın G, olay yerine gelen 112 ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de yangına müdahale etmesiyle araç söndürülürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Çanakkale Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:33
İkindi
16:36
Akşam
19:07
Yatsı
20:25

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Çarşı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Erdal Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

Çanakkale merkezli suç örgütü operasyonunda 20 tutuklama

Çanakkale merkezli suç örgütü operasyonunda 20 tutuklama

Rektör Murat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarıyla bir araya geldi

Rektör Murat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarıyla bir araya geldi

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.