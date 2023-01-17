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Çan’da trafik kazası: 2 yaralı

17.01.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çan Hurma köy yakınlarındaki su pompalarının yanında bulunan köprüde sürücü Ferhat K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Ferhat K. sevk ve idaresindeki 31 AKT 077 plakalı özel araç köprüden aşağı uçtu.

Kaza sonucunda sürücü Ferhat K. ve yanında bulunan Şükrü B. yaralandı. Yaralılar, Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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