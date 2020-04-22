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Çan’da Vefa ekipleri tarafından 6 bin 560 vatandaşın ihtiyacı karşılandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.04.2020 18:13 | Son Güncelleme

Çan Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezince dikilen maskeler muhtarlara verildi.

Çan’da Vefa ekipleri tarafından 6 bin 560 vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Çan Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezince dikilen maskeler muhtarlara verildi. Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından İlçe merkezinde bulunan mahalle muhtarlarına ve Terzialan beldesinde bulunan muhtarlara vatandaşlara dağıtılmak üzere maskeler teslim edildi.
Çan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, Kaymakam Mustafa Gürdal Koordinasyonunda kapı kapı vatandaşlarımıza ulaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Vefa Sosyal Destek Gurubu yardımları ve destekleri kapsamında, Çan’da 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve tespit edilen ailelere Çan Vefa Sosyal Destek Ekibi tarafından hazırlanan temel gıda ve temizlik malzemesi yardım kolilerinin dağıtımına da devam ediyor. Çan Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın, alışveriş, gıda, sağlık, temizlik, banka, PTT, resmi kurum, lojistik, maske vb. birçok ihtiyacını sahada ve koordinasyonda bulunan 48’ i resmi, 25’ i gönüllü olmak üzere toplam 73 personelle, aksaklığa meydan vermeden fedakârca yerine getiriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar 6 bin 560 vatandaşın isteği, talebi, ihtiyacı Vefa Sosyal Destek ekibi görevli personeller tarafından yerine getirildi.

Çan’da Vefa ekipleri tarafından 6 bin 560 vatandaşın ihtiyacı karşılandı

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