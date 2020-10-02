YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan’da yıkılan hükümet binasına denetleme

Çan’da yıkılan hükümet binasına denetleme

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde emniyet binasıyla hükümet binasının yıkımı, Kaymakam Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar tarafından denetlendi.Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, “Kısa bir süre önce ihalesini yaptığımız hükümet binamız ile Emniyet Müdürlüğü binamızın yıkım çalışmaları başladı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde emniyet binasıyla hükümet binasının yıkımı, Kaymakam Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar tarafından denetlendi.
Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, “Kısa bir süre önce ihalesini yaptığımız hükümet binamız ile Emniyet Müdürlüğü binamızın yıkım çalışmaları başladı. Yapılan projeyle birlikte hükümet binamız ve emniyet binamız modern mimarisiyle yeniden inşa edilecek. Proje çalışmaları devam ediyor ve kısa süre içinde ihalesi yapılıp çalışmalara başlanılacak. Hükümet binası önündeki yaklaşık üç dönümlük yer millet bahçesi olarak halkımızın hizmetine sunulacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor

Çanakkale Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
13:09
İkindi
16:26
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Gazi Eczanesi
Merkez
Onsekizmart Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Çelik Eczanesi
Biga
Gizem Eczanesi
Can
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı
Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı
Çan’da sosyal yaşam alanları genişliyor
Çan’da sosyal yaşam alanları genişliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.