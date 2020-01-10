YURTHABER
  4. Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 10.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Çan’da düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali’nde 51 ilin meşhur ürünleri sergileniyor.Çan’da Çan Sporun öncülüğüne Atatürk Şehir Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali kapsamında Türkiye’nin 51 ilinden gelen ürünler sergileniyor.

Çan’da düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali’nde 51 ilin meşhur ürünleri sergileniyor.
Çan’da Çan Sporun öncülüğüne Atatürk Şehir Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali kapsamında Türkiye’nin 51 ilinden gelen ürünler sergileniyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve Belediye Meclisi üyelerinin iştirakiyle açılışı yapılan festivalde Türkiye’nin değişik farklı vilayetlerinden gelen meşhur tatlar sergilendi. Festival 19 Ocak gününe kadar devam edecek. Başkan Bülent Öz, “festival boyunca her gün değişik akrobasi gösterileri ve yöresel sanatçılar bizlerle beraber olacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Biga’da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltıBiga’da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı
Çanakkaleli öğrenciler yara ve yanık izlerini hızla geçiren organik krem ürettiÇanakkaleli öğrenciler yara ve yanık izlerini hızla geçiren organik krem üretti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Çanakkale Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
07:00
Sabah
08:29
Öğle
13:27
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:38

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Bulut Eczanesi
Merkez
Güldeniz Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Akif Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler

Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

90’lı yılların kültürünü sahneye taşıdılar

90’lı yılların kültürünü sahneye taşıdılar

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.