Çandarlı’daki kütüphane yeni kitaplarla zenginleştirildi

Dikili Çandarlı’da hizmet veren Kültür Bakanlığına bağlı kütüphane, yenilenerek ve kitap sayısını artırarak tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çandarlı Dayanışma Derneği’nin başlattığı kampanya kapsamında önce yeni masa ve perdeleriyle yeni görünüm kazanan kütüphane, bu hafta yeni raflar ve kitaplığın yapılmasıyla kapasitesini artırdı. Çandarlı Dayanışma Derneği üyelerinin tüm Çandarlı’da vatandaşları kampanyaya dahil ederek gösterdiği örnek davranış ve yenilenen kütüphane, yaşlısından gencine geniş bir kesimin takdirini kazandı.

Son 1 yılda kitap sayısını üç katına çıkartan kütüphane, pandemi zamanında da ödünç kitap almak isteyen vatandaşların vazgeçilmez adresi haline geldi. Dernek üyeleri, "Kitap zenginliği bakımından oldukça iyi bir noktaya geldik. Bir çok kurumdan ve bağışçılardan kitaplar geldi. Böylece pandemi süresince evde geçen zamanların daha iyi değerlendirilmesi ve kitaplara eskisi gibi ilginin artması sağlandı." diyerek kampanyanın önemi belirttiler.

