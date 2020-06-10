Caner Çalışır'ın ölüm haberi Cemal Can Canseven'e verilecek mi?

En son 'Benimle Söyle' programında jüri üyeliği yapan Caner Çalışır, sabaha karşı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çalışır'ın ani ölümü, hem sevenlerini hem de sosyal medya fenomeni arkadaşlarını yasa boğdu.

Çalışır, bugün Arnavutköy Kayabaşı Merzarlığı'nda toprağa verildi

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Caner Çalışır; Selin Ciğerci, Hakan Kakız ve Kerimcan Durmaz'ın yanı sıra çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından Cemal Can Canseven'in de yakın arkadaşıydı.

CEMAL CAN OLSAYDI YALNIZ BIRAKMAZDI BENİ

Caner Çalışır, 3 gün önce bir arkadaşına vefasızlıktan ve yalnızlıktan yakınmış... Survivor'da yarışan Cemal Can'ın dönmesini bekleyen Çalışır " Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni" demiş...

Survivor'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı'nın, Çalışır’ın vefat haberini, yarışmada olması nedeniyle Cemal Can'a açıklamaması bekleniyor.

Ailesinden bir talep gelmediği takdirde Caner Çalışır’ın ölüm haberini alamayacak olan Cemal Can, yarışma sonrası kötü haberi öğrenecek. Survivor'da aileden bir görüşme talebi geldiği takdirde, yarışmacılar aileleriyle görüşebiliyor.



