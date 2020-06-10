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Caner Çalışır'ın ölüm haberi Cemal Can Canseven'e verilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve Dj Caner Çalışır, kalp krizi sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti. Çalışır'ın ölüm haberinin, büyük finaline kısa süre kalan 'Survivor 2020' yarışmacısı Cemal Can Canseven'e verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Caner Çalışır'ın ölüm haberi Cemal Can Canseven'e verilecek mi?

En son 'Benimle Söyle' programında jüri üyeliği yapan Caner Çalışır, sabaha karşı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çalışır'ın ani ölümü, hem sevenlerini hem de sosyal medya fenomeni arkadaşlarını yasa boğdu.

Çalışır, bugün Arnavutköy Kayabaşı Merzarlığı'nda toprağa verildi

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'dan acı haber!Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'dan acı haber!

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Caner Çalışır; Selin Ciğerci, Hakan Kakız ve Kerimcan Durmaz'ın yanı sıra çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından Cemal Can Canseven'in de yakın arkadaşıydı.

CEMAL CAN OLSAYDI YALNIZ BIRAKMAZDI BENİ

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Caner Çalışır, 3 gün önce bir arkadaşına vefasızlıktan ve yalnızlıktan yakınmış... Survivor'da yarışan Cemal Can'ın dönmesini bekleyen Çalışır " Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni" demiş...

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Survivor'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı'nın, Çalışır’ın vefat haberini, yarışmada olması nedeniyle Cemal Can'a açıklamaması bekleniyor.

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Ailesinden bir talep gelmediği takdirde Caner Çalışır’ın ölüm haberini alamayacak olan Cemal Can, yarışma sonrası kötü haberi öğrenecek. Survivor'da aileden bir görüşme talebi geldiği takdirde, yarışmacılar aileleriyle görüşebiliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yıllardır uğraşıp 3. cinsi meşrulaştırmaya çalıştılar ve başardılar. Kimsenin cinsel tercihi kimsenin umurunda değil isteyen istediği gibi yaşasın. Ama kimse bunu fenomen maskesiyle küçücük çocuklara normalmis gibi gösteremez, cinsel kimligini bulmaya çalışan çocukların aklını bulandıramaz. Bu noktada sesimiz çıkar ve kimsede yok özgürlük yok medeniyet zırvalarıyla buna engel olamaz. Kendi kendine ne yaparsa yapsın kimsenin umurunda değil. Ama bu toplumun kültürünü ahlakını orfunu adetini bozuyorsa orda durulacak...
İNSANLAIN BAŞKA SORUNU YOKMUŞ GİBİ BÖYLE SALAKÇA HABERLER OKUDUKÇA DAHA ÇOK SİNİR OLUYORUM...
ayyyy salya sümük ağlar kııııız söölemeyin
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