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Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev feda çağrısı yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması Sergen Yalçın yönetiminde ilerliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu.

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Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek. Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Caner Erkin'in Beşiktaş ile anlaşamaması durumunda Fenerbahçe'nin devreye girip yıldız oyuncu ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş caner erkin Fenerbahçe

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