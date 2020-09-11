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Caner Erkin: Hedefimiz şampiyonluk

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 23:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Çaykur Rizespor maçı sonrası şampiyonluk adına çarpıcı ifadeler kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Caner Erkin,"Hedefimiz her türlü şampiyonluk. Hiçbir şekilde puan kaybetmemiz lazım. Çok ciddiye almamız lazım her maçı. İlk maçtan buna başlamamız lazım. Çok güzel bir galibiyet oldu." dedi.

"KÖTÜ VURDUM"

Caner Erkin,"Ben penaltı kaçırdım ama olsun, telafisi oldu. Vallahi kaçırdım, kötü vurdum. Onun için sıkıntı yok. Sonra zaten galibiyet önemli olan. Asist, gol önemli değil." ifadelerini kullandı.

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