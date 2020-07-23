Canik bayrama hazırlanıyor

Canik Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan cami ve mezarlıkları temizleyerek bayrama hazır hale getiriyor.

Pandemiyle mücadelede kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte ilçe genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini huzur içinde, gönül rahatlığı ile sağlıklı koşularda yapabilmeleri için tüm ayrıntıları dikkate alarak cami ve mezarlıklarda da hijyen ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Camilerin bahçeleri antibakteriyel sabunlu suyla yıkanırken, camilerin camları, kapıları, duvarları silinerek dezenfekte ediliyor. Cami halıları da yıkama makinesiyle yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Özellikle Bayram öncesi ve Bayramlarda yoğun ziyaretlerin olduğu mezarlıklar da belediye ekiplerinde kapsamlı bir şekilde temizleniyor. Mezarlıklarda kuruyan otlar temizlenirken, büyüyen otlarda biçilerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde mezarlık ziyaretleri yapmaları için detaylı temizlik çalışması yapılıyor.