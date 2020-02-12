Canik Belediyesi AR-GE birimi kurdu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Geleceğin incisi konumundaki ilçemizi daha ileriye taşımak için, daha çok yatırıma, daha çok istihdama, yeni projelere, yeni kaynaklara ihtiyacımız var” dedi.

Canik Belediyesi ajanslar ve proje merkezlerinin hibe fonlarından yararlanarak ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak yeni projeleri finanse etmek, yeni bilgiler elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve hizmet üretmek, yapılan iş ve hizmetleri geliştirip kolaylaştırıp hızlandırmak, yeni sistem, yeni süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek için AR-GE birimi kurdu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye bünyesinde oluşturulan AR-GE biriminin çalışmalara başladığını belirtti. İlçeye yapılacak hizmetler için bu birimin önemli olduğuna değinen Başkan Sandıkçı, “Yeni oluşturduğumuz AR-GE birimi ile yatırıma, istihdama dönük projelerle ilçemize katkı vermek istiyoruz. Alt yapı hizmetlerimizden, kültürel faaliyetlerimize kadar geniş bir alanda ajanslar ve proje merkezlerinin fonlarından yararlanarak, bütçemize dokunmadan ilçemizin gelişmesine katkı verecek projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurduğumuz AR-GE birimimiz fayda sağlayacaktır. Bunların yanında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet, birimlerimizin çalışmalarının daha profesyonelce gerçekleşmesine dönük çalışmalara da katkı verecek birimimiz bu anlamda kurum içi çalışmalarımıza da katkı sağlayacaktır. AR-GE birimimiz, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Avrupa Birliği Programları Proje Merkezi gibi ajanslar ile ortaklaşa çalışmalar yaparak ilçemizin gelişmesine yönelik çalışmalar yürütecektir” şeklinde konuştu.

