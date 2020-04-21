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Canik Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

SAMSUN HABERLERİ  | 21.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tedbirlerini aldı.Canik Belediyesi 31 ilde 22 Nisan Çarşamba gecesi saat 00.00’ten itibaren 26 Nisan Pazar gecesi saat 00.00’e kadar alınan sokağa çıkma kısıtlamasının duyurulmasının ardından tedbir aldı.

Canik Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tedbirlerini aldı.
Canik Belediyesi 31 ilde 22 Nisan Çarşamba gecesi saat 00.00’ten itibaren 26 Nisan Pazar gecesi saat 00.00’e kadar alınan sokağa çıkma kısıtlamasının duyurulmasının ardından tedbir aldı. İlçe halkının olumsuzluk yaşamaması için yaptığı hazırlıklarını tamamladı.
Dört günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalacak vatandaşlara çağrı yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sizler lütfen evlerinizde kalın, sağlıklı kalın. Acil durumlarınızda devletin her kademesi ve bizler belediye olarak yanınızda olacağız. Bizlere ulaşan her vatandaşımızın derdine derman olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 23 Nisan ve Ramazan-ı Şerif’in de evde karşılanacak olması evde kalan insanlarımızın sıkılmasına bunalmasına neden olabilir ama unutmayalım ki alınan bu önlemler ülkemizin geleceği ve sizlerin sağlığı içindir. Devletimizin uyarılarına uyarak inşallah çok yakın zamanda salgın riskini yok edip eski günlerimize döneceğiz. Sağlıklı kalmak için hep birlikte biraz daha sabır göstermeliyiz. Vatandaşlarımız günün her saati 444 55 90 telefon hattından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere rahatlıkla ulaşabilir, derdini bildirebilir” dedi.

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