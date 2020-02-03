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Canik Belediyesinden okullarda temizlik

SAMSUN HABERLERİ  | 03.02.2020 15:31 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlarken bölgedeki okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin tatil dönüşü daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için okul bahçelerini detaylı bir şekilde temizledi.

Canik Belediyesinden okullarda temizlik

Canik Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlarken bölgedeki okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.
Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin tatil dönüşü daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için okul bahçelerini detaylı bir şekilde temizledi. Çöpler, atıklar toplandı. Okul bahçeleri otlardan temizlendi. Okul bahçeleri tamamen yıkandı.
Eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Eğitim her zaman önceliğimiz olmuştur. Yavrularımızın eğitimleri için sürekli okul idarecileriyle, velilerimizle istişare halindeyiz. Birlikte tespit ettiğimiz eksikleri giderme noktasında gerekenleri yapıyoruz. İkinci dönem başlamadan önce çocuklarımızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha düzenli şartlarda eğitim almaları için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz okullarımızın bahçelerinde ve çevrelerinde kapsamlı bir temizlik yaparak öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize ikinci dönemde de başarılar diliyorum” dedi.

Canik Belediyesinden okullarda temizlik

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