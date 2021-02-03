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Canik zabıtasından fahiş fiyat denetimi

03.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe halkının daha ekonomik ve daha sağlıklı alışveriş yapmaları için ilçe genelindeki market, bakkal ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Son günlerde özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını takibe alan ekipler, etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırıyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe halkının daha ekonomik ve daha sağlıklı alışveriş yapmaları için ilçe genelindeki market, bakkal ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Son günlerde özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını takibe alan ekipler, etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırıyor. Bununla birlikte ürünlerin son kullanım tarihlerini de denetleyen ekipler, ürünlerin gramajlarının kontrollerinin yanı sıra işletmelerin pandemi kurallarına uygunluğunu da denetliyor. İşletmelerde sosyal mesafenin sağlanıp sağlanmadığı, vatandaşların el hijyeni için dezenfektan olup olmadığı ve pandemi bilgi afişlerinin varlığı kontrol ediliyor.
Belediye Zabıta ekipleri denetimleriyle ilgili açıklamada bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Zabıta ekiplerimiz ilçemiz genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Malumunuz son günlerde gıda ürünlerindeki fiyat artışları ülke gündeminde. Canik’li vatandaşlarımızın daha ekonomik ve daha sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmaları için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde vatandaşıyla esnafıyla kenetlenerek dayanışma içerisinde olmalıyız. Ancak güç birliği yaparak bu zorlu günleri aşabiliriz. Bu manada özellikle zincir marketleri denetliyor ve haksız rekabetin de önüne geçmeye çalışıyoruz. Denetimlerimizde Pandemi kurallarına uyma noktasında olumsuz bir duruma rastlanılmadı. Etiket denetimlerimizi ise titizlikle yürütüyor ve bu doğrultuda Ticaret İl Müdürlüğümüzü bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan hijyen, etiket ve pandemi tedbirleri hususunda olumsuz bir durumla karşılaştıklarında Belediyemizin zabıta Müdürlüğü’nü bilgilendirmelerini istiyoruz. Değerinden yüksek fiyatlarla ürün satarak haksız kazanç sağmak isteyenlere ve bu şekilde ilçe halkımızın ezilmesine asla müsaade edemeyiz. Hakkıyla kazanan, helalinden kazanan esnafımızın her zaman yanındayız” dedi.

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