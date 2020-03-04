Canik’e Özel Eğitim Anaokulu

Canik Belediyesi, Mevlana Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan bağımsız bir binayı engelli çocukların okul öncesi eğitimleri için, bir protokolle Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis etti.

Göreve başladığı günden bu yana eğitime verdikleri desteklerden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Göreve başladığınız günden beri eğitime olan duyarlılığınız, eğitime olan yaklaşımınızdaki pozitif tavır hep kendisini hissettiriyor. Daha önce de sizinle imzaladığımız bir protokolle birçok belediyeye ait tesisin eğitime kazandırılmasını sağladık. Bugün yaptığımız imza ile de gerçekten ilçemizde hatta ilimiz genelinde çok ihtiyacını hissettiğimiz özel eğitim anaokulunu da böylelikle bu protokol sayesinde açmış olacağız. İnsanın gelişiminde 0-6 yaş çok önemlidir. Okul öncesi eğitim çok önemlidir. Ama diğer taraftan özel gereksinime ihtiyaca dönük olarak da çocuklarımızın hizmet alabilecekleri, eğitim alabilecekleri kurumlarımızın varlığı da çok ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte değildi. Özellikle Canik ilçemizde birinci ve ikinci kademe özel eğitim okullarımız olmasına rağmen okul öncesinde ciddi bir boşluk vardı. Bu protokolle beraber belediyemiz tarafından tahsis edilen bu binayla beraber okul öncesi eğitimde de özellikle özel eğitim anlamında ciddi bir açığı gidermiş olacağız. Bundan dolayı ben huzurlarınızda katkılarından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü okul öncesi eğitim ne kadar önemliyse, özel eğitimde de okul öncesi eğitim o kadar önemlidir. Çünkü bazen çocuklarımız evlerde kalabiliyorlar. Ama son yıllarda gerek anaokulu gerekse birinci ve ikinci kademe olmak üzere ciddi bir farkındalık var. Okullarımız bu anlamda dolu dolu eğitim veriyorlar. Okul öncesinde de böyle bir adım atmak Canik ilçemiz açısından çok önemli diye düşünüyorum. Sayın Başkanımıza katkıları için, bu tahsisi yaparak özel çocuklarımıza yaptığımız hizmet için de çok teşekkür ediyorum” dedi.