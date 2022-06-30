CANiK'in yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB, SEDEC Fuarı’nda görücüye çıktı

İSTANBUL (AA) - CANiK’in yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB, Ankara'da gerçekleştirilen SEDEC Fuarı'nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, SEDEC Fuarı’nın ilk gününde en yeni ürün ve aksesuarlarını görücüye çıkardı.

CANiK’in büyük ilgi gören standında milli uçaksavar M2 QCB, milli tabanca METE ve ateşli silah aksesuarlarının yanı sıra CANiK M2 QCB’nin hızlandırılmış versiyonu M2F de sergileniyor.

CANiK, etkinlikte ihracata yönelik yeni iş birlikleri için de görüşmelere başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, SEDEC Fuarı'nın çok hareketli başladığını belirterek, "SEDEC katılımcılarının çoğu ilk olarak CANiK standımıza uğrayarak ürünlerimizi inceliyor ve bizlerden bilgi alıyorlar. Bu yoğunluğu gördüğümüzde Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği üstün başarıdan dolayı gururlanmamak mümkün değil. Kendi evimizde dünyaya gövde gösterisi yapıyoruz. Özellikle yerli uçaksavarımız CANiK M2 QCB’ye ilgi müthiş. Çok yakında bununla ilgili de önemli haberlerimiz olacak. Çok heyecanlıyız, çünkü önümüzdeki dönem için pek çok güzel gelişmelerin yaşanacağının bilgisini şimdiden verebilirim." ifadelerini kullandı.

30 Haziran’a kadar devam edecek olan SEDEC Fuarı’nda sanayicilerin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleri yer alıyor.

