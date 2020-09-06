YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Canik’te asfalt seferberliği

Canik’te asfalt seferberliği

SAMSUN HABERLERİ  | 06.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendiren Canik Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Yeni açılan bağlantı güzergahlarının yanı sıra merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde çalışmalar gerçekleştiren Canik Belediyesi, Ağustos ayı içerisinde 3 bin 320.74 metrekare sıcak asfalt kaplama, yama ve sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendiren Canik Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yeni açılan bağlantı güzergahlarının yanı sıra merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde çalışmalar gerçekleştiren Canik Belediyesi, Ağustos ayı içerisinde 3 bin 320.74 metrekare sıcak asfalt kaplama, yama ve sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Kaliteli bir yol ağı oluşturmak için yolların standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla sıcak asfalt, yol yapım, bakım ve onarım, sathi asfalt kaplama, yol açma, yol genişletme gibi çalışmalar korona virüs salgını sürecinde de aralıksız sürdü.

“Kapsamlı ve planlı çalışıyoruz”
Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yol medeniyettir düsturuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken SASKİ gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde istişareli bir şekilde hareket ediyoruz. İlk etapta doğalgaz çalışmalarını kolaylaştırmak üzere Teknepınar ve Atatürk mahallelerimizde yol açma çalışmalarını başlatmıştık. Akabinde ilçemiz genelinde sorunun değil çözümün bir parçası olma anlayışıyla belirli plan ve program dahilinde vatandaşların istek ve taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hem kırsalda hem merkez mahallelerimizde yol açma, tamirat tadilat, yama, satıh kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarımız planlandığı şekliyle devam ediyor. Sadece ağustos ayında bir aylık süreçte merkez mahallelerimiz de 3 bin 320.74 metrekare asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdik. Koordinasyon, diyalog ve istişareyi önemsediğimizi her fırsatta ifade ediyorduk. Bu şekliyle kazanan Canik oluyor, kazanan vatandaşlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizleri mutlu ediyor. İlçemizde ki tüm cadde ve sokakların eksikliklerini giderecek ve asfalt alt yapısını yenileyecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu vesile ile bir kez daha ilçemize gerçekleştirdiği hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Göztepe’den kaleye takviye
Göztepe’den kaleye takviye
Kepez Belediyesinden evlenecek 28 bin 293 çifte talasemi testi
Kepez Belediyesinden evlenecek 28 bin 293 çifte talasemi testi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı

Samsun Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:59
Öğle
12:38
İkindi
16:15
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.