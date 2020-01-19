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  4. Canik’te “Hikayelerle Anadolu İrfan” Konferansı düzenlendi

Canik’te “Hikayelerle Anadolu İrfan” Konferansı düzenlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 19.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi tarafından okur-yazar buluşmaları kapsamında Bekir Develi ile “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konulu konferans düzenlendi.Canikli ve Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği, salonun tamamen dolduğu “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konferansında Bekir Develi; yaptığı ulusal ve uluslararası gezilerde kendisinde derin izler bırakan insan hikâyelerini paylaştı.

Canik Belediyesi tarafından okur-yazar buluşmaları kapsamında Bekir Develi ile “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konulu konferans düzenlendi.
Canikli ve Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği, salonun tamamen dolduğu “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konferansında Bekir Develi; yaptığı ulusal ve uluslararası gezilerde kendisinde derin izler bırakan insan hikâyelerini paylaştı. Anadolu’nun bütün renkleriyle bir bütün olduğunun altını çizen Develi, “Biz ülkemizin güzelliklerini, Türkiye’nin bir cennet olduğunu gösteren ve kendi kahramanlarımızı oluşturan sinema filmleri yapıp, düzgün ve milli değerlere bağlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.
Yoğun katılımın olduğu “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konulu konferansın açılış konuşmasında katılımcılara programa ilgilerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kültürel faaliyetler denize dolgu yapmak gibidir. Kısa vadede sonuçlarını göremez, geri dönüşleri alamazsınız. Ancak kültür ve sanat tıpkı toprak gibi, tıpkı bayrak gibi bağımsızlığımızın göstergelerinden biridir. Dilinizi, kültürünü, sanatınızı kaybettiğinizde ruhunuzu ve kimliğinizi kaybedersiniz. Ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayan şey ekonomik güç ya da silah gücü değil, medeniyet birikiminin gücüdür. İşte bu nedenle ünlü Türk münevveri Yusuf Has Hacib ‘Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız’ diyerek bizlere ışık olacak bir hakikati vurgulamıştır” diye konuştu.

“Şehirlerimizin geleceğini nesli ihya ederek kurtarabiliriz”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Bizim kültürel sanatsal faaliyetlere bakış açımızı ortaya koyması açısından önemli bir yol gösterici olduğu için rahmetli Turgut Cansever’in o veciz ifadelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. ‘Bir şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, ihya ettiğiniz şehri imha eder’ İşte bizler bu anlayışla belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park yapmak olarak görmüyor, kültürel sanatsal alanda toplumumuza faydalı programlar, etkinlikler, organizasyonlar gerçekleştirecek, toplumsal ve sosyal konularda geleceğimize yön verecek projeler geliştirecek insan odaklı bir anlayışı önemsiyoruz. Şehirlerimizin geleceğini ancak ve ancak nesli ihya ederek kurtarabilir ancak bu şekilde ruhu ve kimliği olan estetiği olan şehirler inşa edebiliriz. Bizim ilim, irfan, hikmet yolunda yürüyen şuurlu bir gençliğe, ilime, bilime, fikre yönelerek geleceğe yürüyen, değerlerini bilen, geçmişini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı bir nesle ihtiyacımız var.”
Konuşmaların ardından Başkan Sandıkçı, Bekir Develiye plaket takdim etti. Konferans sonrasında Bekir Develi, Kültür Merkezi fuaye salonunda kitaplarını imzaladı.
Canik Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa ayrıca AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, AK Parti Canik kadın ve gençlik kolları başkanları, teşkilat mensupları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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