Canik’te “Hikayelerle Anadolu İrfan” Konferansı düzenlendi

Canik Belediyesi tarafından okur-yazar buluşmaları kapsamında Bekir Develi ile “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konulu konferans düzenlendi.

Canikli ve Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği, salonun tamamen dolduğu “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konferansında Bekir Develi; yaptığı ulusal ve uluslararası gezilerde kendisinde derin izler bırakan insan hikâyelerini paylaştı. Anadolu’nun bütün renkleriyle bir bütün olduğunun altını çizen Develi, “Biz ülkemizin güzelliklerini, Türkiye’nin bir cennet olduğunu gösteren ve kendi kahramanlarımızı oluşturan sinema filmleri yapıp, düzgün ve milli değerlere bağlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Yoğun katılımın olduğu “Hikâyelerle Anadolu İrfanı” konulu konferansın açılış konuşmasında katılımcılara programa ilgilerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kültürel faaliyetler denize dolgu yapmak gibidir. Kısa vadede sonuçlarını göremez, geri dönüşleri alamazsınız. Ancak kültür ve sanat tıpkı toprak gibi, tıpkı bayrak gibi bağımsızlığımızın göstergelerinden biridir. Dilinizi, kültürünü, sanatınızı kaybettiğinizde ruhunuzu ve kimliğinizi kaybedersiniz. Ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayan şey ekonomik güç ya da silah gücü değil, medeniyet birikiminin gücüdür. İşte bu nedenle ünlü Türk münevveri Yusuf Has Hacib ‘Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız’ diyerek bizlere ışık olacak bir hakikati vurgulamıştır” diye konuştu.