Canik’te parklar 7/24 izleniyor

Canik Belediyesi, ilçedeki parklara güvenlik kamera sistemi kurarak günün her saatinde meydana gelebilecek olumsuz durumlara anında müdahale ediyor.

Canik Belediyesi parklarda güvenliği en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla ilçedeki parklar güvenlik kamera sistemiyle donatılıyor. Canik Belediyesi’nin canik.bel.tr internet sitesindeki belediye rehberi bölümünden vatandaşların da 24 saat canlı olarak izleyebileceği güvenlik kamera sistemi sayesinde aileler parklarda oynayan çocuklarını takip edebilecek.

Parkların güvenli hale getirilmesi amacıyla ilk etapta Mevlana Yaşam Merkezi, Gaziosmanpaşa Halı Sahası Çocuk Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Canik Kültür Merkezi Ayışığı Parkı, Zübeyde Hanım Konağı Çocuk Parkı, Hacıismail Bilgievi Parkı, Hatice Hanım Konağı Parkı, Hasan Doğan Spor Salonu, Sümeyye Hanım Konağı Parkı, Canik Kültür Merkezi, Belediye evleri Mevlana Parkı olmak üzere şu ana kadar 11 park yerleştirilen kamera sistemiyle izlenerek güvenli hale getirildi.

Parkların, şehre hayat veren sosyal alanlar olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Parklar, yetişkinlerimizin günün yorgunluğunu atabileceği, dinlenebileceği, sohbet edebileceği, çocuklarımızın enerjilerini atabilecekleri, koşup oynayabilecekleri, arkadaşlık bağları kurabilecekleri alanlardır. İnsanlarımız için böylesi önem arz eden parklarımızın güvenlik sorunu da aynı derece önemli. İlçemiz insanlarının yaşlısından gencine güvenli bir şekilde parklarımızı kullanmaları için parklarımızı güvenlik kameralarıyla donattık. Parklarımızın günün her saati kamera sistemiyle izlenmesini güvenlik açısından çok önemsiyorum. Bu sistem sayesinde inanıyorum ki bundan böyle parklarımızda suç oranları en aza inecektir. Şu ana kadar 11 parkımızı kamera sistemiyle izlenmesini sağladık. Çok yakın zaman da ilçemizde bulunan tüm parklarımızı bu sistem içerisine alacağız” dedi.