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Canik’te pazar yerlerinde “elle seçme” denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 29.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde tezgahlara esnaf ve vatandaşlara elle meyve ve sebze seçiminin yasak olduğunu hatırlatan uyarılar yerleştirildi.Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın talimatıyla ilçe pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafı ve vatandaşlara korona virüsü salgınının önlenmesi için uyulması gereken kurallar hakkındabilgilendirmede bulundu.

Canik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde tezgahlara esnaf ve vatandaşlara elle meyve ve sebze seçiminin yasak olduğunu hatırlatan uyarılar yerleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın talimatıyla ilçe pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafı ve vatandaşlara korona virüsü salgınının önlenmesi için uyulması gereken kurallar hakkında
bilgilendirmede bulundu. Tezgahlarda bulunan sebze ve meyvelerin elle seçilmesinin yasak olduğunu hatırlatan ekipler, satış tezgahlarına "Sağlık nedeniyle ürünleri elle seçmek yasaktır" yazılı uyarılar astı. Ayrıca satış tezgahlarının arasının geniş tutulması, tezgah arası geçiş yerlerinin de açık tutulması için esnafa uyarılarda bulunuldu. Tezgah aralarında sıkışıklığa neden olabilecek kasa ve ambalajların bulundurulmasına izin verilmediğini belirten görevliler, bu konuda da denetimler gerçekleştirdi.

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