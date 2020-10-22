YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Canik’te tablet dağıtımına başlandı

Canik’te tablet dağıtımına başlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi ilçede tableti olmayan 170 öğrenciye tablet dağıtımı yaparak uzaktan eğitim sürecine desteklerini sürdürdü.Canik Belediyesinin online eğitime erişim sorunu yaşayan öğrenciler için başlattığı çalışma kapsamında Canik ilçesinde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi 170 öğrenci tespit edildi.

Canik Belediyesi ilçede tableti olmayan 170 öğrenciye tablet dağıtımı yaparak uzaktan eğitim sürecine desteklerini sürdürdü.
Canik Belediyesinin online eğitime erişim sorunu yaşayan öğrenciler için başlattığı çalışma kapsamında Canik ilçesinde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi 170 öğrenci tespit edildi. Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tablet dağıtım töreninde pandemi tedbirlerine dikkat edildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Uzaktan eğitim sürecinde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ücretsiz internet hizmeti ve EBA destek noktası gibi çeşitli projeler geliştirmiştik. Şimdi de gerçekleştirmiş çağrı sonucu Belediyemize başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize tablet hediye ediyoruz. Burada iki kıstasımız var. Birincisi başvuruda bulunanların ilçemizde ikamet ediyor olması. İkincisi ise gerçek mana da ihtiyaç sahibi olması. Projemizi ilk açıkladığımızda 55 rakamını zikretmiştik ancak bu kıstaslara uygun olarak gerçekleşen 170 başvurunun tamamına tablet verme kararı aldık. Burada aynı zamanda tabletlerin ve uzaktan eğitim platformlarının nasıl kullanılacağına dair bir eğitim çalışması da gerçekleştiriyoruz. Genel manada sosyal yardım hususunda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalara bakıldığında sosyal belediyeciliği bütün yönleriyle sahaya yansıtmaya çalıştığımız görülecektir. Belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park yapmak olarak görmüyoruz. Sosyal belediyecilik ile yatırım belediyeciliğini bir bütün olarak ele alıyoruz” dedi.
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın da katıldığı EBA destek sisteminin nasıl kullanılacağının anlatıldığı eğitim sunusunun ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Samsun Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
12:24
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Dereköy Muşta Eczanesi
Ilkadim
Hocaoğlu Eczanesi
Ilkadim
Yaman Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Samsun'da 2 Polis Merkezi Kapatıldı
Samsun'da 2 Polis Merkezi Kapatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.