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Canik’te yeni zabıta noktaları hizmette

SAMSUN HABERLERİ  | 04.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde hizmet ve kontrol ağını genişletmeye devam ediyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde hizmet ve kontrol ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2 yeni zabıta noktası hizmete girdi.
İlçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Canik Belediyesi, belediye hizmet binası dışında ilçede iki ayrı noktaya daha zabıta noktası koydu. Zabıta hizmet noktalarından ilkini Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde vatandaşların hizmetine sunan belediye, ikinci zabıta hizmet noktasını Belediyeevleri Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ne koydu. Zabıta noktalarında görevli belediye zabıtaları, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların şikâyet ve taleplerine cevap verecek.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında zabıtaların, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla belediye hizmet binasında bulunun zabıta merkezine ek olarak, insan yoğunluğunun daha çok olduğu, daha işlek caddeler olan Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi ve Belediyeevleri Cengiz Topel Caddesi’ne zabıta noktaları koyduklarını ifade etti.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Sandıkçı, “Canik halkına hizmetin en iyisini sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği, sağlığı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyete geçirilen zabıta noktalarımızla vatandaşlar ve zabıtalar arasındaki iletişimin daha da güçlü olmasını hedefliyoruz” dedi.

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