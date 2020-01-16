YURTHABER
  4. Canik’ten ilçe sakinlerine ’hukuki’ destek

Canik’ten ilçe sakinlerine ’hukuki’ destek

SAMSUN HABERLERİ  | 16.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi ilçe sakinlerinin hukuki soranlarına destek olmak için “Biz Varız” sloganı ile ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.Canik Belediyesi, Avrupa ülkelerinde sigorta kapsamında yer alan hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerinin bir benzerini uzun bir süredir belediye bünyesinde “Biz Varız” sloganı ile yürüterek ilçe sakinlerinin hukuki meseleler dâhil her türlü konuda hizmet veriyor.

Canik Belediyesi ilçe sakinlerinin hukuki soranlarına destek olmak için “Biz Varız” sloganı ile ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyor.
Canik Belediyesi, Avrupa ülkelerinde sigorta kapsamında yer alan hukuki destek ve danışmanlık hizmetlerinin bir benzerini uzun bir süredir belediye bünyesinde “Biz Varız” sloganı ile yürüterek ilçe sakinlerinin hukuki meseleler dâhil her türlü konuda hizmet veriyor. Uzun bir süre önce Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen bu uygulama kapsamında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde sigorta kapsamında yer alan hukuki destek faaliyetlerini Türkiye’de bir ilk olarak Canik Belediyesi bünyesinde sürdürüyor.

“Vatandaşımızın her gününde yanındayız”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada hukuki desteğe ihtiyacı olan ilçe sakinlerine yardımcı olmak için, belediye hukuk birimi tarafından hizmet verildiğini belirtti. Sandıkçı, “Halkımızla bütünleşmek, onların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak, yaşamlarını kolaylaştırmak biz yerel yöneticilerin asli görevidir. Canikli vatandaşlarımızın hukukla ilgili ne sorunu, sıkıntısı varsa belediyemizin hukuk birim kendilerine her türlü bilgi verme konusunda, yönlendirme konusunda gerekli hizmet veriliyor. Sorunlarının çözümü için gerekli yardımlar yapılıyor. Yapılan bu hizmet için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu gününde de hüzünlü gününde de yanındayız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
İlkadım’da Yaşar Doğu Konferansıİlkadım’da Yaşar Doğu Konferansı
Sarıcaoğlu’ndan özel eğitime destekSarıcaoğlu’ndan özel eğitime destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Samsun Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:49
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
19:02

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Canik Eczanesi
Ilkadim
Çapa Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Vitamin Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.