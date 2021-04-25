Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi pek çok usta ismin rol aldığı Canım Kardeşim filmi, bugün televizyonda ekranlara gelecek. Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, Canım Kardeşim ne zaman çekildi gibi sorular filmle ilgili merak edilen sorulardan bazıları. Peki Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri 1972 yılında yapılan film, kurgunun ardından 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girmiştir. Sinemada beklenen başarıyı elde edemeyen film, daha sonra Türk sinema tarihinin en iyi film listelerinde yerini almıştır. Canım Kardeşim filminin çekimleri, İzmir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI

Tarık Akan - Murat

Kahraman Kıral - Kahraman

Halit Akçatepe - Halit

Metin Akpınar - Kancı Mehmet

Renan Fosforoğlu - Lokanta Sahibi

Ahmet Turgutlu - Kasap

Kamer Sadık - Ziya Efendi

Adile Naşit - Öğretmen

Kemal Sunal - Yolcu

Sıtkı Akçatepe - Musta

Ali Yağız - Doktor

CANIM KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, birlikte yokluk içerisinde fakat kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Bu buhranın içerisinden çıkmak amacıyla tek umutları Kahraman’ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.

İçerisinde yaşadıkları yoksulluklarına rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları Kahraman’ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle birlikte geri dönüşü olmayan bir şekilde sarsılacaktır. Kahraman’ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin en önemli ve tek amacı olacaktır.

