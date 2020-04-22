YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan’ın Maltepe köyündeki karantina bitiyor

Çan’ın Maltepe köyündeki karantina bitiyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde karantina sona eriyor.Maltepe köyü, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, halk sağlığının korunması maksadıyla 29 Mart günü saat 22.00 itibari ile 14 gün müddetle karantina altına alınmıştı.

Çan’ın Maltepe köyündeki karantina bitiyor

Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde karantina sona eriyor.
Maltepe köyü, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, halk sağlığının korunması maksadıyla 29 Mart günü saat 22.00 itibari ile 14 gün müddetle karantina altına alınmıştı. Karantina kararı alınır alınmaz jandarma ekipleri tarafından saat 18.00 itibariyle Maltepe Köyünde gerekli denetim ve kontrol faaliyeti başlatıldı. Karantinanın başlamasından önce köyden ayrılarak ilçe merkezi ve başka köylere giden vatandaş olmazken, gerekli her türlü tedbir alındı. Normalde 397 nüfuslu Maltepe köyünde karantinaya alındığı gün itibariyle 400’ün üzerinde vatandaşın yaşadığı belirlendi. 12 Nisan saat 22.00’da 14 günlük karantina süresi dolan Maltepe köyü için Çan İlçe Hıfzıssıhha kurulu bu süreyi 24 Nisan saat 22.00’a kadar uzatma kararı almıştı. Çan İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan yeni karara göre 22 Nisan günü saat 24.00 itibari ile karantina uygulamasına son verileceği açıklandı.

Çan’ın Maltepe köyündeki karantina bitiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Çanakkale Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:19
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Çarşı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Kocaman Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

4 yaşındaki Alpaslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı

4 yaşındaki Alpaslan, kumbarasını "Biz bize yeteriz" kampanyasına bağışladı

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Mahsur Kalan 29 Kişi Kurtarıldı

Mahsur Kalan 29 Kişi Kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.