YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya asfaltta hız kesmiyor

Çankaya asfaltta hız kesmiyor

ANKARA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi ilçenin birçok noktasında sürdürdüğü tam kaplama, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin birçok noktasında sürdürdüğü tam kaplama, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 110’unda tam kaplama, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Çalışmaların yoğunlaştığı yaz aylarında tam kapasite çalışan Çankaya Belediyesi, 16 bin 261 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Çankaya’da yer alan 123 mahallede ihtiyaç halinde çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren belediye, 37 cadde ve sokakta tam kaplama ile 511 cadde ve sokakta onarım çalışmalarını program dahilinde tamamladı. Ankara’nın büyük cadde ve bulvarlarında Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçede asfaltsız sokak ve cadde bırakmamak için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Ankara Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:13
Yatsı
21:48

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Başak Eczanesi
Cankaya
Serenay Eczanesi
Cankaya
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Ali Rıza Eczanesi
Mamak
Akarken Eczanesi
Mamak
Lina Eczanesi
Cankaya
Hürriyet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.