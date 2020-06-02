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Çankaya asfaltta yeni normale döndü

ANKARA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte temel belediyecilik hizmetlerinden asfalt çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.Çankaya Belediyesi hayatın normale dönmesiyle birlikte asfalt çalışmalarını da hızlandırdı.

Çankaya asfaltta yeni normale döndü

Çankaya Belediyesi salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte temel belediyecilik hizmetlerinden asfalt çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Çankaya Belediyesi hayatın normale dönmesiyle birlikte asfalt çalışmalarını da hızlandırdı. Yakupabdal Mahallesi’nde kendi üretim tesisinde üretilen asfaltı ilçede yer alan 123 mahallede kullanan Çankaya Belediyesi, tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Sezonun açılmasıyla birlikte kolları sıvayan Çankaya Belediyesi program dahilinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarında yeni normale de dönmeye başladı. İlçede yer alan 123 mahalle ile 5114 sokak ve caddede ihtiyaç halinde çalışmalarını gerçekleştiren Çankaya Belediyesi tüm ekipleriyle var gücüyle çalışıyor. Çankaya Belediyesi bu süreçte 95 mahallede asfalt çalışmalarını sürdürürken 21 cadde ve sokakta tam kaplama, 339 cadde ve sokakta ise onarım çalışması olmak üzere toplamda 6 bin 373 ton asfalt kullandı.
Türkiye’nin en büyük ilçesi olma sorumluluğu ve sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanmanın gururunu yaşarken ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için çaba gösteriyor.

Vatandaşın gurur duyacağı bir belediye inşa etmek için çalışıyoruz
Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle örnek belediyecilik sergileyen Çankaya Belediyesini ilçe sakinleri nezdinde gurur duyacakları bir noktaya taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana halkımıza iyi ki Çankaya’da yaşıyorum diyebilecekleri bir belediyecilik sergilemek istiyoruz” diye konuştu.

Çankaya asfaltta yeni normale döndü

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Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Talip Eczanesi
Yenimahalle
Mervenin Eczanesi
Mamak
Güldeva Eczanesi
Mamak
Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Sulak Eczanesi
Cankaya
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