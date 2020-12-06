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  4. Çankaya Belediyesi 56 saatlik kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Çankaya Belediyesi 56 saatlik kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

ANKARA HABERLERİ  | 06.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayarak, iki günde 600 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirdi.Çankaya Belediyesi ekipler, kedi ve köpeklere 600 kilogram kuru mama, güvercinlerin yoğun olduğu noktalara ise yem bıraktı.

Çankaya Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayarak, iki günde 600 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirdi.
Çankaya Belediyesi ekipler, kedi ve köpeklere 600 kilogram kuru mama, güvercinlerin yoğun olduğu noktalara ise yem bıraktı. Bunların yanı sıra belirli noktalara su kaplarıyla takviye yapıldı. Çankaya Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları İyileştirme Ekibi görevlileri, ilçe sınırları içerisinde bulunan rutin besleme noktalarının dışında farklı mahallelerde de çalışma yaptı.

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