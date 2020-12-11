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Çankaya Belediyesi, DSÖ’nün Sağlıklı Kentler Projesi 7. fazına kabul edildi

ANKARA HABERLERİ  | 11.12.2020 12:20 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Sağlıklı Kentler Projesi”ne 2004 yılında üye olan Çankaya Belediyesi, DSÖ’nün 7.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Sağlıklı Kentler Projesi”ne 2004 yılında üye olan Çankaya Belediyesi, DSÖ’nün 7. faz olarak adlandırdığı yeni döneme kabul edildi.
Çankaya Belediyesi, DSÖ’nün Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’nın 7. fazına kabul edildi. Sağlık, çevre, sosyal kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı kesimlere yönelik proje ve çalışmalarıyla dikkat çeken Çankaya Belediyesi, ilk olarak 2003 yılında 3. faz üyeliğiyle Sağlıklı Kentler Ağı’nda yer aldı. Çankaya’nın Başkent nüfusunun yüzde 17’sinin yaşadığı bir ilçe olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ”Yüzde 98’lik bir okuryazarlık oranı bulunan, yoksulluğun yüzde 5’in altında seyrettiği Çankaya’da bütün kesimler için çalışıyor, özel projeler üretiyoruz. Kreşler, baharevleri, kadın sığınma evi, danışma merkezleri, sağlık hizmeti, parklar, havuzlar, spor ve sosyal tesisler gibi pek çok çalışmamızın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine, engellilere, çevre duyarlılığına yönelik de proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız sağlıklı bir kentte insanlarımızın mutlu olması” ifadelerini kullandı.

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