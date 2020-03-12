YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çankaya Belediyesi kapalı alanlardaki etkinlikleri iptal etti

Çankaya Belediyesi kapalı alanlardaki etkinlikleri iptal etti

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan korona virüsü ‘küresel salgın’ olarak duyurmasının ardından harekete geçti.

Çankaya Belediyesi kapalı alanlardaki etkinlikleri iptal etti

Çankaya Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.
Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan korona virüsü ‘küresel salgın’ olarak duyurmasının ardından harekete geçti. Belediye tarafından 2 Mayıs’a kadar vatandaşların bir araya geleceği tüm etkinlikler iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Değerli Çankayalılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSO) ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve bir süredir farklı ülkelere yayılan korona virüs salgınını 11 Mart 2020 tarihinde ’pandemi’ olarak belirlemiş ve tanımlamıştır. Virüs salgını ve bu noktada alınması gereken tedbirlerin türü, bu küresel salgın tanımıyla birlikte bir üst aşamaya, kırmızı alarm denilebilecek noktaya gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların önlem ve uyarıları, bu konudaki talimatları, belediyemizce dikkatle takip edilmektedir. Bu çerçevede belediyemizin düzenlediği, düzenleyeceği ya da ev sahipliği yaptığımız veya yapacağımız kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler, sinema, tiyatro gösterimleri, büyük kapalı alan ve salon konserleri, konferanslar, tüm salon spor müsabakaları ve turnuvalar gibi tüm kapalı alan etkinlikleri halk sağlığını korumak amacıyla 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
13:03
İkindi
16:21
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Asal Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Uğrak Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması:

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.