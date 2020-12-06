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  4. Çankaya Belediyesi pandemi döneminde de parkları yenilemeye devam ediyor

Çankaya Belediyesi pandemi döneminde de parkları yenilemeye devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 06.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, ailelerin vakit geçirebilmeleri, gençlerin spor yapabilmeleri ve çocukların eğlenebilmesi için parkları yeniliyor.Son 6 yılda 79 park açtıklarını belirten Çankaya Belediyesi Alper Taşdelen, ”Pandemi döneminde Çankayalı hemşehrilerimizin nefes alma alanı parklarımızı hızla yeniliyoruz.

Çankaya Belediyesi, ailelerin vakit geçirebilmeleri, gençlerin spor yapabilmeleri ve çocukların eğlenebilmesi için parkları yeniliyor.
Son 6 yılda 79 park açtıklarını belirten Çankaya Belediyesi Alper Taşdelen, ”Pandemi döneminde Çankayalı hemşehrilerimizin nefes alma alanı parklarımızı hızla yeniliyoruz. Spor alanlarını ve oyun gruplarını da çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği şekilde düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yenilenen Alpaslan Işıklı Parkı’nda ise spor yapan çocuklar, parka “Parkımızı yenilediği için Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’e çok teşekkür ederiz” yazılı pankart astı.

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